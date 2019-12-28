Гвардиола: не планируем искать замену Сильве следующим летом
Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола не планирует искать замену Давиду Сильве, который покинет британский гранд по завершении сезона. Специалист считает, что в команде достаточно игроков центра поля.
«Не думаю, что ближайшим летом мы подпишем кого-то на позицию Давида. Возможно, за полгода ситуация изменится и я передумаю, но сейчас у меня совсем другие приоритеты на трансферное окно.
На позиции Давида у нас есть Бернарду Силва, Фил Фоден, Илкай Гюндоган и Кевин де Брёйне. Опять-таки, летом ситуация может измениться, но сейчас не вижу надобности в укреплении этой позиции», — цитирует Гвардиолу ESPN.
В этом сезоне Сильва провёл 19 матчей в футболке «Манчестер Сити». На его счету три забитых мяча и шесть результативных передач.
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