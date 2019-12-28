Клуб третьего дивизиона Испании в День дурака сообщил о подписании контракта с Это'О

Испанский клуб «Пенья Депортива» объявил о подписании контракта с камерунским форвардом Самюэлем Это'О. Соответствующее сообщение появилось в «твиттере» «Пеньи» в испанский аналог Дня дурака.
О завершении профессиональной карьеры Это'О сообщил в сентябре. 38-летний форвард выступал за «Реал», «Мальорку», «Барселону», «Интер», «Анжи», «Челси», «Эвертон», «Сампдорию», «Антальяспор» и «Коньяспор». Последним клубом в карьере нападающего стал «Катар».
Это'О трижды побеждал в Лиге чемпионов, трижды становился чемпионом Испании и один раз выиграл итальянскую Серию А.
Самуэль — лучший бомбардир в истории сборной Камеруна, цвета которой защищал с 1996 по 2014 год. Он четырежды признавался африканским футболистом года (2003, 2004, 2005, 2010). Вместе с национальной командой форвард выиграл два Кубка Африки и олимпийский футбольный турнир в Сиднее в 2000 году.
- 28 декабря 2019
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