Форвард «Ростова» Шомуродов женился

Нападающий «Ростова» и сборной Узбекистана Элдор Шомуродов женился, сообщает пресс-служба ростовской команды. Избранницей 24-летнего форварда стала девушка по имени Амина.

Видео можно посмотреть на странице «Ростова» в «Твиттере».



Напомним, накануне Шомуродов был признан лучшим футболистом Узбекистана по итогам 2019 года.



Шомуродов выступает в составе «Ростова» с 2017 года. В нынешнем сезоне 24-летний нападающий принял участие в 19 матчах Российской Премьер-Лиги, забил 10 голов и отдал 5 результативных передач. В 2019 году Шомуродов в 13 матчах за национальную команду Узбекистана отправил в ворота соперников 13 мячей.

Ранее стало известно, что форвард номинирован на звание лучшего футболиста Азии 2019 года.