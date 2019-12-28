Форвард «Ростова» Шомуродов женился
Нападающий «Ростова» и сборной Узбекистана Элдор Шомуродов женился, сообщает пресс-служба ростовской команды. Избранницей 24-летнего форварда стала девушка по имени Амина.
Видео можно посмотреть на странице «Ростова» в «Твиттере».
Напомним, накануне Шомуродов был признан лучшим футболистом Узбекистана по итогам 2019 года.
Шомуродов выступает в составе «Ростова» с 2017 года. В нынешнем сезоне 24-летний нападающий принял участие в 19 матчах Российской Премьер-Лиги, забил 10 голов и отдал 5 результативных передач. В 2019 году Шомуродов в 13 матчах за национальную команду Узбекистана отправил в ворота соперников 13 мячей.
Ранее стало известно, что форвард номинирован на звание лучшего футболиста Азии 2019 года.
Шомуродов признан лучшим футболистом Узбекистана по итогам 2019 года
- 28 декабря 2019
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