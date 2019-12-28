«Брайтон» обыграл «Борнмут» благодаря голам Джаханбакша и Муя

В матче 20-го тура чемпионата Англии «Брайтон энд Хоув Альбион» обыграл «Борнмут» со счётом 2:0. Встреча состоялась в Брайтон энд Хоув на стадионе «Зе Амекс». Обслуживал матч Пол Тирни. Ему ассистировали судьи на линиях Дэниел Кук и Марк Перри.

Счёт был открыт в начале матча. На 3-й минуте автором забитого мяча стал Алиреза Джаханбакш, ему ассистировал Ниль Мопе. В конце матча преимущество хозяев увеличил Аарон Муй с передачи Леандро Троссарда.

«Брайтон энд Хоув Альбион», набрав 23 очка, поднялся на 13-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Борнмут» (20) — на 16-м месте.

Турнирная таблица английской Премьер-лиги сезона-2019/2020

Календарь матчей английской Премьер-лиги сезона-2019/2020