Бывший агент Дзюбы: Карпин и Асхабадзе выдавливали Артёма из «Спартака»

Агент Алексей Сафонов, ранее представлявший интересы нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы, поделился подробностями ухода футболиста из московского «Спартака».



«Был агентом Дзюбы 4–5 лет. Почему расстались? Контракт кончился, не стали продлевать. Сложный ли он клиент? Да, непростой. Многое решает отец.



В своё время такая обстановка складывалась, что Дзюба хотел играть именно в «Спартаке». Думаю, не сложились отношения с Асхабадзе и Карпиным, они его оттуда выдавливали. Учитывая, что у меня были нормальные контакты с Карпиным, я попадал между двух огней», — приводятся слова Сафонова на сайте телеканала «Матч».



Дзюба является воспитанником «Спартака» и защищал цвета клуба с 2006 по 2015 год, после чего на правах свободного агента перешёл в «Зенит». В нынешнем сезоне 31-летний форвард в 19 матчах Российской Премьер-Лиги отправил в ворота соперников 11 мячей (3 — с пенальти) и стал автором девяти результативных передач.

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