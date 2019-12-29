Куман: фаворитом Евро-2020 назвал бы сборную Бельгии
Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман поделился мнением о своей команде, а также назвал фаворита предстоящего чемпионата Европы 2020 года.
«Не думаю, что мы входим в список фаворитов. Сборная Нидерландов развивается с молниеносной скоростью, и я с уверенностью смотрю в будущее. Наш боевой дух на высоте. Мы никого не боимся. Но если выделять одного фаворита, назвал бы сборную Бельгии», — приводит слова Кумана VTBL.
Напомним, по итогам жеребьёвки группового этапа чемпионата Европы 2020 года сборная Нидерландов попала в группу С вместе с национальными командами Украины и Австрии. Также в группе С сыграют победители стыковых матчей пути А и D. Сборная Бельгии сыграет в группе В с командами России, Финляндии и Дании.
- 29 декабря 2019
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