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Куман: фаворитом Евро-2020 назвал бы сборную Бельгии

Куман: фаворитом Евро-2020 назвал бы сборную Бельгии
Футбол / Евро-2020 0

Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман поделился мнением о своей команде, а также назвал фаворита предстоящего чемпионата Европы 2020 года.

«Не думаю, что мы входим в список фаворитов. Сборная Нидерландов развивается с молниеносной скоростью, и я с уверенностью смотрю в будущее. Наш боевой дух на высоте. Мы никого не боимся. Но если выделять одного фаворита, назвал бы сборную Бельгии», — приводит слова Кумана VTBL.

Напомним, по итогам жеребьёвки группового этапа чемпионата Европы 2020 года сборная Нидерландов попала в группу С вместе с национальными командами Украины и Австрии. Также в группе С сыграют победители стыковых матчей пути А и D. Сборная Бельгии сыграет в группе В с командами России, Финляндии и Дании.

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