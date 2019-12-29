France Football представил сборную десятилетия
Издание France Football в своём «твиттере» опубликовало символическую сборную уходящего десятилетия.
Главным критерием при выборе игроков стало попадание в десятку номинантов на самую престижную индивидуальную награду в футболе — «Золотой мяч», учредителем которой издание является.
В состав команды вошли следующие футболисты: Икер Касильяс (играл за «Реал», сейчас – за «Порту»), Филипп Лам (играл за «Баварию»), Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»), Серхио Рамос, Марсело, Лука Модрич (все — «Реал»), Хави Эрнандес, Андрес Иньеста (оба играли за «Барселону»), Лионель Месси («Барселона»), Криштиану Роналду (играл за «Реал», сейчас — за «Ювентус»), Неймар (играл за «Барселону», сейчас – за «Пари Сен-Жермен»).
Игроки-открытия 2019 года в Европе. Мы насчитали 25
Огромный текст, в который попали все.
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