Жоржиньо сравнял счёт в матче с «Арсеналом» после грубейшей ошибки вратаря. Видео

В матче 20-го тура английской Премьер-лиги «Арсенал» — «Челси» гости сравняли счёт на 83-й минуте — 1:1. Гол забил полузащитник Жоржиньо, воспользовавшись грубейшей ошибкой Бернда Лено на выходе.
Видео доступно на «Чемпионате».
20-й тур АПЛ стартовал вчера, 28 декабря, матчем «Брайтон энд Хоув Альбион» — «Борнмут», который завершился победой хозяев со счётом 2:0. Также «Ньюкасл Юнайтед» дома уступил «Эвертону» 1:2, «Саутгемптон» на своём поле сыграл вничью с «Кристал Пэлас» (1:1), «Уотфорд» дома разгромил «Астон Виллу» со счётом 3:0, «Тоттенхэм Хотспур» в гостях сыграл вничью с «Норвич Сити» — 2:2, «Лестер Сити» на выезде обыграл «Вест Хэм Юнайтед» (2:1), «Манчестер Юнайтед» в гостях выиграл у «Бёрнли» со счётом 2:0.
Сегодня, 29 декабря, также встретятся «Ливерпуль» с «Вулверхэмптоном» и «Манчестер Сити» с «Шеффилд Юнайтед».
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