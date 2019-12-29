Бомбардирская дуэль Обамеянга и Абрахама — в обзоре матча «Арсенал» — «Челси»

«Челси» на выезде обыграл «Арсенал» со счётом 2:1 в матче 20-го тура английской Премьер-лиги.
Первый гол на 13-й минуте забил нападающий хозяев Пьер-Эмерик Обамеянг. Он точно пробил головой в падении после подачи углового и скидки защитника Калума Чемберса.
Во втором тайме на 83-й минуте полузащитник гостей Жоржиньо сравнял счёт. Он воспользовался грубой ошибкой вратаря соперника Бернда Лено, не дотянувшегося до мяча на выходе, и отправил мяч в пустые ворота.
Победу «Челси» спустя 4 минуты принёс нападающий Тэмми Абрахам. Он получил пас в штрафной, обыграл на противоходе защитника и ударил между ног вратарю.
Видео доступно на «Чемпионате».
После этого матча «Челси», набрав 35 очков, занимает в турнирной таблице АПЛ 4-е место, а «Арсенал» с 24 очками — 12-е.
- 29 декабря 2019
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