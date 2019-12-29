Артета — о матче с «Челси»: результат получился очень жестоким

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета поделился впечатлениями от матча 20-го тура АПЛ с «Челси». «Арсенал» вёл в счёте по ходу встречи, но в концовке пропустил два мяча подряд. Первый мяч «Челси» забил после грубой ошибки голкипера «Арсенала» Бернда Лено.

«Результат очень жестокий. Жестоко то, как именно мы проиграли. Я думаю, что в первом тайме было много позитивного. То, как мы пропустили, было неприятно.

Возможное удаление Жоржиньо? Я думаю, что там всё было очевидно.

В первом тайме мы были лучше, чем соперник. Но затем мы стали защищаться слишком глубоко, как мне кажется. Мы столкнулись с проблемами из-за этого. Что мы можем изменить? Нужно играть стабильнее. Сделать так, чтобы удачные отрезки по ходу матчей были более длинными», — сказал Артета в эфире Sky Sports.