Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Итоги 2019 года
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Артета — о матче с «Челси»: результат получился очень жестоким

Артета — о матче с «Челси»: результат получился очень жестоким
Футбол / Англия 0

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета поделился впечатлениями от матча 20-го тура АПЛ с «Челси». «Арсенал» вёл в счёте по ходу встречи, но в концовке пропустил два мяча подряд. Первый мяч «Челси» забил после грубой ошибки голкипера «Арсенала» Бернда Лено.

«Результат очень жестокий. Жестоко то, как именно мы проиграли. Я думаю, что в первом тайме было много позитивного. То, как мы пропустили, было неприятно.

Возможное удаление Жоржиньо? Я думаю, что там всё было очевидно.

В первом тайме мы были лучше, чем соперник. Но затем мы стали защищаться слишком глубоко, как мне кажется. Мы столкнулись с проблемами из-за этого. Что мы можем изменить? Нужно играть стабильнее. Сделать так, чтобы удачные отрезки по ходу матчей были более длинными», — сказал Артета в эфире Sky Sports.

«Арсенал» впервые за 60 лет проиграл четыре домашних матча подряд
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019