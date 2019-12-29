«Арсенал» впервые за 60 лет проиграл четыре домашних матча подряд
Лондонский «Арсенал» в матче 20-го тура с «Челси» потерпел поражение со счётом 1:2. Встреча проходила в Лондоне стадионе «Эмирейтс».
Это поражение стало уже четвёртым подряд на «Эмирейтс» для «Арсенала» во всех турнирах. Столько домашних матчей подряд «канониры» не проигрывали с 1959 года, сообщает Gracenote.
Ранее «Арсенал» проиграл дома «Манчестер Сити» (0:3), «Брайтону» (1:2) и «Айнтрахту» (1:2) в Лиге Европы.
«Челси» занимает четвёртое место в турнирной таблице АПЛ. В активе команды Фрэнка Лэмпарда 35 очков. «Арсенал» (24) — на 12-м месте. В следующем туре «Арсенал» сыграет с «Манчестер Юнайтед». Этот матч состоится 1 января 2020 года, начало — в 23:00 мск. Следующим соперником «Челси» станет «Брайтон».
Линекер — об «Арсенале»: можно выстроить игру, но нельзя компенсировать ляпы
- 29 декабря 2019
-
20:27
-
20:27
-
20:18
-
20:11
-
19:54
-
19:36
-
19:35
-
19:20
-
19:13
-
19:09
-
19:07
-
18:58
-
18:50
-
18:47
-
18:35
-
18:30
-
18:28
-
18:11
-
18:00
-
17:50
-
17:36
-
17:28
-
17:26
-
17:19
-
16:59
-
16:46
-
16:31
-
16:30
-
16:09
-
16:06
-
15:58
-
15:48
-
15:43
-
15:41
-
15:26
Партнерский контент