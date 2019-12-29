«Арсенал» впервые за 60 лет проиграл четыре домашних матча подряд

Лондонский «Арсенал» в матче 20-го тура с «Челси» потерпел поражение со счётом 1:2. Встреча проходила в Лондоне стадионе «Эмирейтс».

Это поражение стало уже четвёртым подряд на «Эмирейтс» для «Арсенала» во всех турнирах. Столько домашних матчей подряд «канониры» не проигрывали с 1959 года, сообщает Gracenote.

Ранее «Арсенал» проиграл дома «Манчестер Сити» (0:3), «Брайтону» (1:2) и «Айнтрахту» (1:2) в Лиге Европы.

«Челси» занимает четвёртое место в турнирной таблице АПЛ. В активе команды Фрэнка Лэмпарда 35 очков. «Арсенал» (24) — на 12-м месте. В следующем туре «Арсенал» сыграет с «Манчестер Юнайтед». Этот матч состоится 1 января 2020 года, начало — в 23:00 мск. Следующим соперником «Челси» станет «Брайтон».