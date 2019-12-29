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Де Брёйне забил, элегантным финтом обыграв защитника. Видео

Де Брёйне забил, элегантным финтом обыграв защитника. Видео
Футбол / Англия 0

В заключительном матче 20-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» — «Шеффилд Юнайтед» хозяева на 82-й минуте удвоили преимущество, сделав счёт 2:0. Гол забил полузащитник Кевин Де Брёйне. Получив передачу у линии штрафной, он финтом обыграл защитника и низом пробил в ближний угол.

Видео доступно на «Чемпионате».

20-й тур АПЛ стартовал вчера, 28 декабря, матчем «Брайтон энд Хоув Альбион» — «Борнмут», который завершился победой хозяев со счётом 2:0. Также «Ньюкасл Юнайтед» дома уступил «Эвертону» 1:2, «Саутгемптон» на своём поле сыграл вничью с «Кристал Пэлас» (1:1), «Уотфорд» дома разгромил «Астон Виллу» со счётом 3:0, «Тоттенхэм Хотспур» в гостях сыграл вничью с «Норвич Сити» — 2:2, «Лестер Сити» на выезде обыграл «Вест Хэм Юнайтед» (2:1), «Манчестер Юнайтед» в гостях выиграл у «Бёрнли» со счётом 2:0.

Сегодня, 29 декабря, «Челси» на выезде обыграл «Арсенал» — 2:1, а «Ливерпуль» на своём поле одержал победу над «Вулверхэмптоном» (1:0).

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