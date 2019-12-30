Семак: не было сомнений насчёт Кокорина, он получил более чем жёсткое наказание

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мнением о форварде команды Александре Кокорине. Нападающий пропустил больше года из-за отбывания наказания в колонии за нападение на нескольких человек в Москве.

«Он и был, и есть прекрасный игрок, если говорить о профессиональных качествах. Кокорин — один из лучших футболистов России. И по данным, и по таланту — тут ничего не изменилось. Он соскучился по футболу, и мне нравится то усердие, с которым он подходит к тренировкам.

Изменился ли он как человек? Конечно, после такого невозможно не измениться. Может, где-то стал более внимательным в отношении своих поступков, больше стал ценить семью.

Отразилась ли на здоровье эта пауза? Бесследно она не пройдёт, нужно восстановиться. С одной стороны, жаль, что он не смог нам помочь осенью. А с другой, у него было дополнительное время, чтобы решить все свои проблемы со здоровьем.

Пострадало ли колено? Пострадало. Оперированное колено нужно поддерживать в соответствующем состоянии. Если связка стоит не родная, она не такая активная. Но после паузы он будет уже готов играть целый матч. По физическим показателям он один из лучших в команде.

Были ли сомнения, принимать Кокорина обратно или нет? У меня нет. Считаю, он получил более чем жёсткое наказание за свой поступок», — сказал Семак «Чемпионату».

Большое интервью с Семаком читайте в ближайшее время на «Чемпионате».