Семак: меня абсолютно не волнует, отдали за Сутормина 50 или 100 тыс. рублей

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал ситуацию с полузащитником Алексеем Суторминым. Обстоятельства перехода футболиста были скандальными, он сперва перешёл из «Оренбурга» в «Рубин», а затем оказался в «Зените». Вскоре стало известно, что, по официальным данным, «Зенит» заплатил за игрока лишь 50 тыс. рублей.

«Не жалеем ли о переходе Сутормина? Он сыграл 15 матчей, это немало. Абсолютно не жалею о его переходе. Это игрок, который приносит пользу, вышел — забил. Адаптируется к нашему режиму и со временем вырастет. Невозможно быть лидером «Оренбурга», а потом прийти и сразу же стать лидером «Зенита». Доволен тем, как он работает, это полезное приобретение.

Сутормин играет на разных позициях. Когда мы его брали, у нас и Караваева не было. Алексей может сыграть и выше, и ниже. По-моему, всё логично, мы же можем играть с 11 игроками весь сезон.

Угрызения совести? У кого и за что? За то, что он выбрал «Зенит» и перешёл сюда? 50 или 100 тысяч за него отдали — меня это абсолютно не волнует», — сказал Семак «Чемпионату».

Большое интервью с Семаком читайте в ближайшее время на «Чемпионате».