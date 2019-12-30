Морьентес: сердце говорит, что «Реал» станет чемпионом Испании, но всё зависит от Месси

Бывший нападающий мадридского «Реала» Фернандо Морьентес считает, что «сливочные» станут чемпионами испанской Примеры в этом сезоне.

«Сердце говорит мне, что «Реал» станет чемпионом Испании, но всё зависит от Лионеля Месси. Когда Криштиану Роналду был здесь, всё было очень близко. «Барселона» и «Реал» играют на очень высоком уровне.

В действительности сезон начнётся в феврале. Именно тогда мы сможем увидеть, насколько хороши команды на самом деле. Титул возьмёт тот, кто будет лучше подготовлен», — приводит слова Морьентеса Goal.

После 18 туров турнирную таблицу Примеры возглавляет «Барселона», набравшая 39 очков. Второе место занимает «Реал» (37), третье — «Севилья» (34). Топ-4 замыкает мадридский «Атлетико» (32).