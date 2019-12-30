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У Куртуа нашли внебрачного сына от замужней соседки

У Куртуа нашли внебрачного сына от замужней соседки
Футбол / Испания 0

Голкипер мадридского Реала Тибо Куртуа является отцом ребёнка бывшей соседки Эльзы Айзек, сообщает Daily Star.

Как сообщает источник, голкипер начал встречаться с Айзек ещё во время выступления за «Челси». При этом, интимные отношения между Куртуа и Айзек завязались спустя несколько недель после переезда игрока в совместное жилье со своей подругой Мартой Домингес.

Айзек встречалась с Куртуа, состоя в браке. Пара проводила время вместе во время пребывания игроков «Челси» в гостиницах перед матчами. Айзек заявила, что Куртуа пытался уговорить её сделать аборт, когда узнал о беременности.

Куртуа с Мартой Домингес воспитывает двоих детей.

После перехода в «Реал» Куртуа порвал все отношения с Айзер и отказался признавать сына, который родился в 2017 году.

Куртуа перешёл в «Реал» летом 2018 года из «Челси». В нынешнем сезоне бельгиец провёл 15 матчей в рамках чемпионата Испании.

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