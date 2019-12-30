Клопп прокомментировал борьбу Салаха и Мане за награду «Игрок года» в Африке

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал тот факт, что его подопечные Мохамед Салах и Садио Мане претендуют на звание лучшего игрока Африки уходящего года.
«Как между ними выбрать? Понятия не имею, ведь я люблю их обоих. Для меня это было легко решить — я просто сделал бы два первых места. И Мохамед, и Садио — отличные игроки. Не знаю, как решить этот вопрос, но кому-то придётся это сделать. Могу лишь сказать, что каждый из них заслуживает эту награду», — цитирует Клоппа «твиттер» OmniSport.
Третьим претендентом на звание «Игрока года» в Африке стал полузащитник «Манчестер Сити» Рияд Марез.
Напомним, Мане и Салах являются лидерами атаки мерсисайдского клуба. В прошлом сезоне «Ливерпуль» стал победителем Лиги чемпионов и занял второе место в турнирной таблице АПЛ.
В новом сезоне чемпионата Англии подопечные Клоппа являются главными претендентами на чемпионство, опережая ближайшего преследователя в таблице на 13 очков.
- 30 декабря 2019
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