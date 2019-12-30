Эден Азар — футболист года в Бельгии
Полузащитник «Реала» Эден Азар признан лучшим футболистом 2019 года в Бельгии. Об этом сообщает официальный «твиттер» сборной Бельгии.
В проведённых матчах за «красных дьяволов» 28-летний хавбек забил пять голов и отдал семь результативных передач. Национальная команда Бельгии первой из всех сборных, участвовавших в отборочном этапе, пробилась в финальную стадию чемпионата Европы — 2020.
Напомним, в прошлом сезоне Азар выступал в составе лондонского «Челси», с которым выиграл Лигу Европы. Бельгиец стал лучшим игроком сезона, лидером по голам и результативным передачам. Летом Эден перебрался в мадридский «Реал», где пока не может показать свою лучшую игру. В настоящее время футболист травмирован.
- 30 декабря 2019
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