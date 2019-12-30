Пьянич: игрокам «Ювентуса» нужно привыкнуть к Сарри, он должен узнать нас получше

Боснийский полузащитник туринского «Ювентуса» Миралем Пьянич отметил, что команде ещё предстоит привыкнуть к игровому стилю главного тренера Маурицио Сарри.



«Были некоторые тактические моменты, на которые мы могли положиться после пяти лет с Массимилиано Аллегри. Игроки привыкли к определённому типу футбола, а вот с Маурицио Сарри многое изменилось. Нам нужно привыкнуть к тренеру, он всё ещё должен узнать нас получше.



Я не был бы слишком пессимистичен в отношении нашей ситуации, так как мы продолжаем работать над достижением наших целей. Настоящий туринский «Ювентус» вы увидите в феврале-марте. Этот клуб привык побеждать и продолжит это делать», — приводит слова Пьянича Corriere dello Sport.