Пьянич: игрокам «Ювентуса» нужно привыкнуть к Сарри, он должен узнать нас получше
Боснийский полузащитник туринского «Ювентуса» Миралем Пьянич отметил, что команде ещё предстоит привыкнуть к игровому стилю главного тренера Маурицио Сарри.
«Были некоторые тактические моменты, на которые мы могли положиться после пяти лет с Массимилиано Аллегри. Игроки привыкли к определённому типу футбола, а вот с Маурицио Сарри многое изменилось. Нам нужно привыкнуть к тренеру, он всё ещё должен узнать нас получше.
Я не был бы слишком пессимистичен в отношении нашей ситуации, так как мы продолжаем работать над достижением наших целей. Настоящий туринский «Ювентус» вы увидите в феврале-марте. Этот клуб привык побеждать и продолжит это делать», — приводит слова Пьянича Corriere dello Sport.
- 30 декабря 2019
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