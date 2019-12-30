Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Итоги 2019 года
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Пьянич: игрокам «Ювентуса» нужно привыкнуть к Сарри, он должен узнать нас получше

Пьянич: игрокам «Ювентуса» нужно привыкнуть к Сарри, он должен узнать нас получше
Футбол / Италия 0

Боснийский полузащитник туринского «Ювентуса» Миралем Пьянич отметил, что команде ещё предстоит привыкнуть к игровому стилю главного тренера Маурицио Сарри.

«Были некоторые тактические моменты, на которые мы могли положиться после пяти лет с Массимилиано Аллегри. Игроки привыкли к определённому типу футбола, а вот с Маурицио Сарри многое изменилось. Нам нужно привыкнуть к тренеру, он всё ещё должен узнать нас получше.

Я не был бы слишком пессимистичен в отношении нашей ситуации, так как мы продолжаем работать над достижением наших целей. Настоящий туринский «Ювентус» вы увидите в феврале-марте. Этот клуб привык побеждать и продолжит это делать», — приводит слова Пьянича Corriere dello Sport.

Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019