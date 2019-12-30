Хавбек «Боруссии» Ю. Вайгль близок к переходу в «Бенфику»

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Юлиан Вайгль в ближайшее время может стать футболистом «Бенфики». Как сообщает A Bola, сумма трансфера составит € 20 млн.



В «Боруссию» Вайгль перебрался в 2015 году. Его предыдущим клубом был «Мюнхен 1860». В текущем сезоне 24-летний немец провёл 13 матчей в Бундеслиге. В его активе один забитый гол. На его счету также четыре матча в Лиге чемпионов и две встречи, проведённые в Кубке Германии.



Кроме того, на счету Вайгля пять матчей в составе сборной Германии, с которой он стал бронзовым призёром чемпионата Европы — 2016. На самом турнире футболист, впрочем, не провёл ни одного матча.