Хавбек «Боруссии» Ю. Вайгль близок к переходу в «Бенфику»
Полузащитник дортмундской «Боруссии» Юлиан Вайгль в ближайшее время может стать футболистом «Бенфики». Как сообщает A Bola, сумма трансфера составит € 20 млн.
В «Боруссию» Вайгль перебрался в 2015 году. Его предыдущим клубом был «Мюнхен 1860». В текущем сезоне 24-летний немец провёл 13 матчей в Бундеслиге. В его активе один забитый гол. На его счету также четыре матча в Лиге чемпионов и две встречи, проведённые в Кубке Германии.
Кроме того, на счету Вайгля пять матчей в составе сборной Германии, с которой он стал бронзовым призёром чемпионата Европы — 2016. На самом турнире футболист, впрочем, не провёл ни одного матча.
- 30 декабря 2019
-
23:56
-
23:37
-
23:32
-
23:07
-
22:48
-
22:29
-
22:13
-
21:56
-
21:47
-
21:15
-
20:59
-
20:27
-
20:20
-
20:10
-
19:49
-
19:30
-
19:23
-
19:06
-
18:56
-
18:45
-
18:24
-
18:24
-
18:00
-
17:59
-
17:38
-
17:25
-
17:20
-
17:04
-
16:54
-
16:33
-
16:19
-
15:54
-
15:53
-
15:27
-
15:13
Партнерский контент