Тренер ЦСКА Федотов — о матче с «Уралом»: наше желание — победить. На том и стоим

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов высказался в преддверии матча 30-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уралом».

«Наше желание — победить. На том и стоим. По‑другому нельзя, мы должны показать это огромное желание победить, страсть. Уважение себя, уважение болельщиков, которые приходят на стадион. И мы должны показать весь наш потенциал», — заявил Федотов в эфире «Матч ТВ».

Напомним, матч заключительного, 30-го тура Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона состоится в эту субботу, 25 мая. Игра пройдёт на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)». Стартовый свисток арбитра раздастся в 16:30 по московскому времени. Отметим, что по состоянию на сегодняшний день армейцы занимают шестое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 45 очков.