Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Ставь ЧМХ
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Жирона — Гранада. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер ЦСКА Федотов — о матче с «Уралом»: наше желание — победить. На том и стоим

Тренер ЦСКА Федотов — о матче с «Уралом»: наше желание — победить. На том и стоим
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов высказался в преддверии матча 30-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уралом».

«Наше желание — победить. На том и стоим. По‑другому нельзя, мы должны показать это огромное желание победить, страсть. Уважение себя, уважение болельщиков, которые приходят на стадион. И мы должны показать весь наш потенциал», — заявил Федотов в эфире «Матч ТВ».

Напомним, матч заключительного, 30-го тура Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона состоится в эту субботу, 25 мая. Игра пройдёт на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)». Стартовый свисток арбитра раздастся в 16:30 по московскому времени. Отметим, что по состоянию на сегодняшний день армейцы занимают шестое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 45 очков.

Материалы по теме
Владимир Федотов отреагировал на уход Кирилла Набабкина из ЦСКА
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android