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Джан Пьеро Гасперини признан лучшим тренером Серии А в мае

Джан Пьеро Гасперини признан лучшим тренером Серии А в мае
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Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини получил награду «Лучшему тренеру месяца» Серии А в мае.

Под руководством 66-летнего специалиста «сирены» сыграли три матча, в которых одержали три победы: над «Салернитаной» (2:1), «Ромой» (2:1) и «Лечче» (2:0).

Итальянский специалист возглавил «Аталанту» в июне 2016 года. Контракт Гасперини с клубом рассчитан до лета 2025 года.

После 36 туров «Аталанта» занимает пятое место в Серии А с 66 очками. Досрочное чемпионство обеспечил «Интер» (93 очка).

Также «Аталанта» вышла в финал Кубка Италии, где проиграла «Ювентусу» (0:1), и в финал Лиги Европы, где обыграла «Байер» (3:0) и взяла титул.

За свою карьеру Гасперини тренировал «Кротоне», «Дженоа», «Интер» и «Палермо».

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