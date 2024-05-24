Джан Пьеро Гасперини признан лучшим тренером Серии А в мае

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини получил награду «Лучшему тренеру месяца» Серии А в мае.
Под руководством 66-летнего специалиста «сирены» сыграли три матча, в которых одержали три победы: над «Салернитаной» (2:1), «Ромой» (2:1) и «Лечче» (2:0).
Итальянский специалист возглавил «Аталанту» в июне 2016 года. Контракт Гасперини с клубом рассчитан до лета 2025 года.
После 36 туров «Аталанта» занимает пятое место в Серии А с 66 очками. Досрочное чемпионство обеспечил «Интер» (93 очка).
Также «Аталанта» вышла в финал Кубка Италии, где проиграла «Ювентусу» (0:1), и в финал Лиги Европы, где обыграла «Байер» (3:0) и взяла титул.
За свою карьеру Гасперини тренировал «Кротоне», «Дженоа», «Интер» и «Палермо».
«Ювентус» стал обладателем Кубка Италии, победив «Аталанту»