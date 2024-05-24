Хоккеист Сергачёв: посоветовал бы футболистам «Спартака» не реагировать на критику остро

Защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаил Сергачёв рассказал, что он посоветовал бы игрокам московского «Спартака» не реагировать на критику остро.

«Что мог бы посоветовать игрокам «Спартака», которые постоянно находятся под давлением? Не реагировать на это остро. Критика — это нормальная реакция болельщиков, потому что они переживают и хотят лучшего для клуба. Просто иногда не все могут правильно выразить своё недовольство, тогда уже начинается негатив. Думаю, что у ребят есть своя голова на плечах, они могут справляться с хейтом. Нужно понимать, что люди хотят лучшего. Да и футболисты этого хотят, но не всегда получается. Спокойствия ребятам», — сказал Сергачёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.