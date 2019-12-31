5 лучших сейвов 20-го тура английской Премьер-лиги. Видео
Представлен топ-5 сейвов 20-го тура английской Премьер-лиги сезона-2019/20. В подборку вошли моменты с участием голкиперов Мартина Дубравки («Ньюкасл Юнайтед»), Висенте Гуаиты («Кристал Пэлас»), Бена Фостера («Уотфорд»), Лукаша Фабиански («Вест Хэм Юнайтед») и Давида де Хеа («Манчестер Юнайтед»).
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
После 20 туров турнирную таблицу чемпионата Англии возглавляет «Ливерпуль». В активе мерсисайдцев 55 очков. Второе место занимает «Лестер Сити» (42), третье — «Манчестер Сити» (41). Топ-4 замыкает лондонский «Челси» (35). На пятом месте — «Манчестер Юнайтед» (31).
Календарь матчей АПЛ сезона-2019/2020 доступен на «Чемпионате». Турнирную таблицу английского первенства можно посмотреть здесь.
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