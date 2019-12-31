«ПСЖ» намерен зимой купить защитника «Интера» Шкриньяра

Защитник миланского «Интера» Милан Шкриньяр может продолжить карьеру во Франции. Как сообщает Le10Sport, 24-летний игрок заинтересовал «Пари Сен-Жермен».

Отмечается, что клуб сделает попытку приобрести игрока уже в зимнее трансферное окно. Французский клуб видит в Шкриньяре замену капитану клуба Тиагу Силве, с которым парижане не намерены продлевать контракт, истекающим летом 2020 года.

Ранее Шкриньяр заинтересовал «Барселону» и «Реал». В прошлое зимнее трансферное окно миланский клуб отказался продать своего игрока в «Манчестер Сити» за € 60 млн.

Шкриньяр перешёл в «Интер» летом 2017 года из «Сампдории». Сумма трансфера составила € 28 млн. В мае клуб и игрок продлили соглашение. Новый контракт словацкого защитника рассчитан до 2023 года.