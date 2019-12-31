Тренер «Монтеррея» не сдержал слёз после чемпионства, он обещал титул погибшему сыну

Главный тренер «Монтеррея» Антонио Мохамед не смог сдержать слёз после того, как его клуб стал чемпионом Мексики. «Монтеррей» выиграл чемпионат страны после того, как в серии пенальти в финале плей-офф обыграл «Америку».

Запись можно посмотреть в «твиттере» SanCadilla.

Мохамед когда-то пообещал своему сыну, что он вернётся в «Монтеррей», чтобы выиграть чемпионат Мексики. В 2006 году ребёнок скончался после ДТП, которое произошло во время чемпионата мира по футболу в Германии. Тогда сыну Мохамеда Фариду было шесть лет. Сам Антонио получил тяжёлые травмы, едва не лишившись ноги.

Во время футбольной карьеры аргентинец выступал за «Монтеррей». В мексиканском клубе он провёл два сезона и принял участие более чем в 50 матчах, забив 12 мячей.

Мохамед ранее выигрывал чемпионат Мексики с «Тихуаной» и «Америкой».