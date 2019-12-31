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Тренер «Монтеррея» не сдержал слёз после чемпионства, он обещал титул погибшему сыну

Тренер «Монтеррея» не сдержал слёз после чемпионства, он обещал титул погибшему сыну
Футбол / Прочие турниры 0

Главный тренер «Монтеррея» Антонио Мохамед не смог сдержать слёз после того, как его клуб стал чемпионом Мексики. «Монтеррей» выиграл чемпионат страны после того, как в серии пенальти в финале плей-офф обыграл «Америку».

Запись можно посмотреть в «твиттере» SanCadilla.

Мохамед когда-то пообещал своему сыну, что он вернётся в «Монтеррей», чтобы выиграть чемпионат Мексики. В 2006 году ребёнок скончался после ДТП, которое произошло во время чемпионата мира по футболу в Германии. Тогда сыну Мохамеда Фариду было шесть лет. Сам Антонио получил тяжёлые травмы, едва не лишившись ноги.
Во время футбольной карьеры аргентинец выступал за «Монтеррей». В мексиканском клубе он провёл два сезона и принял участие более чем в 50 матчах, забив 12 мячей.

Мохамед ранее выигрывал чемпионат Мексики с «Тихуаной» и «Америкой».

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