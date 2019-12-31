«Милан» презентует Ибрагимовича 3 января

Официальная презентация Златана Ибрагимовича в «Милане» состоится 3 января 2020 года в 10:00 по местному времени. Об этом сообщает итальянское издание MilanNews.It.
Соглашение форварда с итальянским клубом рассчитано до конца сезона-2019/20 с возможностью продления ещё на один сезон.
В четверг, 2 января 2020 года, 38-летний швед прибудет в Милан для прохождения медицинского осмотра.
Напомним, Ибрагимович выступал за «Милан» с 2010 по 2012 год. Вместе с красно-чёрными форвард стал чемпионом итальянской Серии А и выиграл Суперкубок Италии. В 85 матчах за клуб швед забил 56 мячей.
После 17-го тура россонери занимают 11-е место в чемпионате Италии, набрав 21 очко.
6 января в матче 18-го тура итальянской Серии А «Милан» на «Сан-Сиро» примет «Сампдорию». Начало встречи – 21:45 мск.
- 31 декабря 2019
-
02:53
-
01:54
-
00:59
-
00:49
-
00:43
-
00:27
-
00:17
- 30 декабря 2019
-
23:56
-
23:37
-
23:32
-
23:07
-
22:48
-
22:29
-
22:13
-
21:56
-
21:47
-
21:15
-
20:59
-
20:27
-
20:20
-
20:10
-
19:49
-
19:30
-
19:23
-
19:06
-
18:56
-
18:45
-
18:24
-
18:24
-
18:00
-
17:59
-
17:38
-
17:25
-
17:20
-
17:04