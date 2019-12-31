«Милан» презентует Ибрагимовича 3 января

Официальная презентация Златана Ибрагимовича в «Милане» состоится 3 января 2020 года в 10:00 по местному времени. Об этом сообщает итальянское издание MilanNews.It.

Соглашение форварда с итальянским клубом рассчитано до конца сезона-2019/20 с возможностью продления ещё на один сезон.



В четверг, 2 января 2020 года, 38-летний швед прибудет в Милан для прохождения медицинского осмотра.



Напомним, Ибрагимович выступал за «Милан» с 2010 по 2012 год. Вместе с красно-чёрными форвард стал чемпионом итальянской Серии А и выиграл Суперкубок Италии. В 85 матчах за клуб швед забил 56 мячей.



После 17-го тура россонери занимают 11-е место в чемпионате Италии, набрав 21 очко.

6 января в матче 18-го тура итальянской Серии А «Милан» на «Сан-Сиро» примет «Сампдорию». Начало встречи – 21:45 мск.