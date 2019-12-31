Туран должен вернуться в «Галатасарай». Права на него всё ещё принадлежат «Барселоне»

Полузащитник «Истанбул Башакшехир» Арда Туран, вероятно, сменит команду в зимнее трансферное окно.



Как сообщает Fotomac, следующим клубом 32-летнего футболиста должен стать «Галатасарай», за который он выступал ранее. Ожидается, что Туран переберётся в команду бесплатно и в первые полгода не будет получать зарплату.



Напомним, права на Арду по-прежнему принадлежат «Барселоне», которая приобрела его у мадридского «Атлетико» в 2015-м и в прошлом году отпустила в аренду на родину.



Туран является воспитанником «Галатасарая» и защищал цвета клуба с 2004 по 2011 год, после чего перебрался в Испанию. В нынешнем сезоне хавбек принял участие в девяти матчах турецкой Суперлиги, в которых не отметился результативными действиями и получил две жёлтые карточки.

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