Игрок «Барсы» хотел, чтобы певец его застрелил. Теперь может сесть в тюрьму

Футболист «Барселоны» Арда Туран, который на правах аренды выступает за турецкий «Истанбул Башакшехир», приговорён к 2 годам и 8 месяцам лишения свободы условно. Испытательный срок приговора составляет пять лет. Если в течение этого времени футболист совершит правонарушение, сразу отправится в тюрьму.

Причиной наказания стал инцидент в октябре 2018 года. Пострадавшим стал популярный турецкий исполнитель Беркай Шахин. В тот вечер Туран спровоцировал конфликт в ночном клубе Стамбула. Футболист начал приставать к девушке, которая оказалась женой Шахина. Между певцом и спортсменом завязалась драка — Туран сломал оппоненту нос. Позже он навещал пострадавшего в больнице и даже принёс туда пистолет, предложив Шахину его пристрелить. Артист отказался.

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Приговор

Футболист обвинялся в нанесении телесных повреждений, ношении огнестрельного оружия и сексуальных домогательствах. Прокуратура требовала для Турана 12 лет и 6 месяцев заключения. По статье «Сексуальные домогательства» полузащитника оправдали. По словам Шахина, спортсмен получил слишком мягкое наказание.

«Мне кажется, что это абсолютно неправильно. Он был агрессивен и очень пьян. Спортсмен не должен оказываться в центре таких скандалов, но это случилось. Туран заслуживал более сурового наказания», — подчеркнул пострадавший.

Сам футболист, который на суде не присутствовал, остался доволен окончанием разбирательств. Однако виновным себя не считает и собирается подавать апелляцию, а также потребует компенсацию за моральный ущерб.

«Счастлив, что всё закончилось, ведь я ни в чём не виноват. Преступления никакого не совершал, это подтвердили свидетели. Я всего лишь профессиональный футболист, который хочет выполнять любимую работу и находиться рядом с семьёй», — сказал Туран.

История скандалов

Турок никогда не был образцом спокойствия и смирения. В конце сезона-2017/18 в игре против «Сивасспора» 32-летний полузащитник толкнул линейного арбитра. Туран получил за свой поступок дисквалификацию на 16 матчей и штраф в размере 8 тыс. евро, что стало рекордным наказанием для турецкого чемпионата. Позже отстранение сократили до 10 встреч.

В 2017 году футболист едва не подрался с журналистом в самолёте. Сборная Турции летела с матча против Македонии (0:0), и Туран припомнил летевшему с ним журналисту Билалу Меше об одном из его материалов. Произошёл конфликт — футболист бросился на Меше и схватил его за шею. А вскоре объявил о завершении карьеры в сборной.

С представителями СМИ у футболиста отношения тяжёлые. Через некоторое время после инцидента в самолёте он угрожал репортёрам из-за их навязчивости. Туран отдыхал в ресторане с женой, и, выходя из него, наткнулся на журналистов. Те хотели узнать подробности свадебной церемонии.

«Будь вежливее, ты разговариваешь с моей женой, — сказал Туран. – Иначе я разобью тебе голову».

Разумеется, слова Турана разлетелись по всем изданиям. Как выяснилось, иногда футболист просто не может держать себя в руках.