Бакаев — читателям «Чемпионата»: желаю, чтобы мечты сбывались! Читайте побольше!

Полузащитник «Спартака» и сборной России Зелимхан Бакаев обратился к читателям «Чемпионата» в преддверии Нового года.
«Читатели «Чемпионата», хочу поздравить вас с наступающим Новым годом! Желаю счастья и здоровья, чтобы всё было хорошо и мечты сбылись! Читайте побольше!» — сказал Бакаев.
Видео доступно на «Чемпионате».
Бакаев является воспитанником «Спартака», в составе которого дебютировал в 2015 году. В прошлом сезоне 23-летний хавбек на правах аренды выступал за тульский «Арсенал». В нынешней же кампании Зелимхан принял участие в 17 матчах Российской Премьер-Лиги, в которых записал на свой счёт 3 гола (1 – с пенальти) и 7 результативных передач, а также получил 6 жёлтых карточек.
«Спартак» после 19 туров занимает 10-е место в турнирной таблице первенства.
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