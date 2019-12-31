Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Итоги 2019 года
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Бакаев — читателям «Чемпионата»: желаю, чтобы мечты сбывались! Читайте побольше!

Бакаев — читателям «Чемпионата»: желаю, чтобы мечты сбывались! Читайте побольше!
Футбол / РПЛ 0

Полузащитник «Спартака» и сборной России Зелимхан Бакаев обратился к читателям «Чемпионата» в преддверии Нового года.

«Читатели «Чемпионата», хочу поздравить вас с наступающим Новым годом! Желаю счастья и здоровья, чтобы всё было хорошо и мечты сбылись! Читайте побольше!» — сказал Бакаев.

Видео доступно на «Чемпионате».

Бакаев является воспитанником «Спартака», в составе которого дебютировал в 2015 году. В прошлом сезоне 23-летний хавбек на правах аренды выступал за тульский «Арсенал». В нынешней же кампании Зелимхан принял участие в 17 матчах Российской Премьер-Лиги, в которых записал на свой счёт 3 гола (1 – с пенальти) и 7 результативных передач, а также получил 6 жёлтых карточек.

«Спартак» после 19 туров занимает 10-е место в турнирной таблице первенства.

Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019