Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Итоги 2019 года
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Сульшер: Гринвуд смог заменить «Манчестер Юнайтед» в отсутствие Лукаку

Сульшер: Гринвуд смог заменить «Манчестер Юнайтед» в отсутствие Лукаку
Футбол / Англия 0

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер поделился мнением о нападающем команды Мэйсоне Гринвуде.

«Мы всегда верили, что Марсьяль и Рашфорд могут забивать голы. Мэйсон смог заполнить большую дыру, и заполнил её забитыми мячами. Я не беспокоюсь о своих центральных нападающих, у Гринвуда их восемь, у Маркуса и Антони немного больше. Лукаку — хороший форвард, который всегда забивает, но ему нужно было двигаться дальше. Сейчас у нас нет замены ему, однако у нас есть Мэйсон», — приводит слова Сульшера Sky Sports.

18-летний Мэйсон Гринвуд забил 8 голов во всех соревнованиях за «Манчестер Юнайтед» в этом сезоне. Подопечные Уле-Гуннара Сульшера занимают пятое место в английской Премьер-лиге, набрав 31 очко в 20 матчах чемпионата.

Сульшер: нам нужны только подходящие игроки. Нет смысла просто покупать игроков
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019