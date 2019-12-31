Сульшер: Гринвуд смог заменить «Манчестер Юнайтед» в отсутствие Лукаку
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер поделился мнением о нападающем команды Мэйсоне Гринвуде.
«Мы всегда верили, что Марсьяль и Рашфорд могут забивать голы. Мэйсон смог заполнить большую дыру, и заполнил её забитыми мячами. Я не беспокоюсь о своих центральных нападающих, у Гринвуда их восемь, у Маркуса и Антони немного больше. Лукаку — хороший форвард, который всегда забивает, но ему нужно было двигаться дальше. Сейчас у нас нет замены ему, однако у нас есть Мэйсон», — приводит слова Сульшера Sky Sports.
18-летний Мэйсон Гринвуд забил 8 голов во всех соревнованиях за «Манчестер Юнайтед» в этом сезоне. Подопечные Уле-Гуннара Сульшера занимают пятое место в английской Премьер-лиге, набрав 31 очко в 20 матчах чемпионата.
Сульшер: нам нужны только подходящие игроки. Нет смысла просто покупать игроков
- 31 декабря 2019
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