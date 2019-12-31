В. Березуцкий: в голландской тюрьме можно быстрее научатся играть в футбол, чем в России

Бывший игрок сборной России Василий Березуцкий рассказал о различиях в футбольной инфраструктуре в Нидерландах и России.



«Нидерланды — страна маленькая, но молодёжь талантливую можно найти в любом возрасте. Те условия, в которые попадает голландская молодежь, отличаются от тех, в которые попадает российская. Я не буду брать Москву и Краснодар, но если брать большинство российских регионов, то это, конечно, ужасные условия. И в Москве тоже не самые лучшие.



Я могу привести простой пример. Я там не был, но у нас была командная акция: мы ездили в тюрьму к людям. Там полноразмерное искусственное поле, на котором они могут тренироваться, играть. Иногда выросши и родившись там в тюрьме, можно быстрее научиться играть в футбол, чем у нас — в мороз, слякоть, не имея никакой инфраструктуры и возможности играть в футбол.

Если бы Мамаев и Кокорин попали туда, им бы точно было проще поддерживать свою физическую форму. В Нидерландах условия для детей во много раз лучше, чем у нас в России», — цитирует Березуцкого «Матч ТВ».

Напомним, Березуцкий полтора года проработал ассистентом Леонина Слуцкого в голландском «Витессе».