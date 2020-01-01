Медведев назвал условие, при котором Семак продолжит тренировать «Зенит»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев заявил, что будущее Сергея Семака в питерском клубе напрямую зависит от итогов Российской Премьер-Лиги сезона-2019/2020.
«Во время зимнего трансферного периода клуб не собирается никого продавать, как и приобретать. Это же касается и тренера команды. Я думаю, если чемпионство у нас будет достигнуто, Сергей Богданович продолжит свою работу», — цитирует Медведева «Матч ТВ» со ссылкой на «Радио Зенит».
На зимний перерыв в чемпионате России «Зенит» ушёл в ранге лидера турнирной таблицы. В 19 матчах подопечные Семака набрали 45 очков, что на 10 больше, чем у их ближайшего преследователя «Краснодара» (35). Следующий официальный матч «Зенит» проведёт 29 февраля — соперником питерского клуба станет столичный «Локомотив».
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