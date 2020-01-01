Форвард «Вест Хэма» забил отличный гол боковыми ножницами в первом матче Мойеса
В эти минуты в Лондоне проходит матч 21-го тура АПЛ «Вест Хэм Юнайтед» — «Борнмут». Этот матч стал первым после смены тренера в лондонском клубе. Мануэль Пеллегрини был уволен, его место занял Дэвид Мойес, который уже возглавлял «Вест Хэм».
В дебютном матче Мойеса классный гол забил форвард «Вест Хэма» Себастьен Аллер. На 25-й минуте после передачи Райана Фредрикса Аллер пробил боковыми ножницами. Мяч попал в дальнюю штангу и от неё отскочил в ворота соперника.
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
«Вест Хэм» после первого тайма побеждает со счётом 3:0. Дубль в составе хозяев оформил Марк Ноубл.
«Вест Хэм» в турнирной таблице занимает 18-е место, набрав 19 очков. «Борнмут» с 20 очками находится на 17-й строчке.
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