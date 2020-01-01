«Вест Хэм» разгромил «Борнмут» в первом матче под руководством Мойеса

«Вест Хэм Юнайтед» прервал серию неудач в матче 21-го тура АПЛ. В Лондоне «молотобойцы» принимали «Борнмут». Этот матч стал первым для «Вест Хэма» под руководством Дэвида Мойеса, который сменил Мануэля Пеллегрини на посту главного тренера.
Уже на 17-й минуте встречи хозяева вышли вперёд, отличился Марк Ноубл. На 25-й минуте мини-шедевр сделал Себастьен Аллер. Французский форвард классно пробил боковыми «ножницами», а мяч от штанги влетел в ворота гостей. В концовке первого тайма Ноубл оформил дубль, реализовав пенальти. А точку в матче поставил Фелипе Андерсон, отличившийся на 66-й минуте.
«Вест Хэм» набрал 22 очка и покинул зону вылета. Теперь лондонцы занимают 16-ю строчку в турнирной таблице. «Борнмут» с 20 баллами опустился на 18-е место.
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