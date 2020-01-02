Кирилл Погребняк подписал контракт с ташкентским «Локомотивом»

Как стало известно «Чемпионату», нападающий Кирилл Погребняк заключил соглашение с ташкентским «Локомотивом».



Накануне, 1 января, 27-летний футболист приобрёл статус свободного агента, покинув шведский клуб «Фалькенберг», к которому присоединился в марте прошлого года и в составе которого дебютировал в начале апреля.



Кирилл является младшим братом форварда «Урала» Павла Погребняка, ранее игравшего за сборную России и ряд российских и зарубежных клубов.



Игрок начинал карьеру в «Томи» в 2011 году, после чего выступал за воронежский «Факел», «Зенит-2» и «Балтику». В завершившемся сезоне чемпионата Швеции Погребняк принял участие в 19 матчах, в которых записал на свой счёт 2 гола, а также получил 5 жёлтых карточек.