Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Итоги 2019 года
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Кирилл Погребняк подписал контракт с ташкентским «Локомотивом»

Кирилл Погребняк подписал контракт с ташкентским «Локомотивом»
Футбол / Прочие турниры 0

Как стало известно «Чемпионату», нападающий Кирилл Погребняк заключил соглашение с ташкентским «Локомотивом».

Накануне, 1 января, 27-летний футболист приобрёл статус свободного агента, покинув шведский клуб «Фалькенберг», к которому присоединился в марте прошлого года и в составе которого дебютировал в начале апреля.

Кирилл является младшим братом форварда «Урала» Павла Погребняка, ранее игравшего за сборную России и ряд российских и зарубежных клубов.

Игрок начинал карьеру в «Томи» в 2011 году, после чего выступал за воронежский «Факел», «Зенит-2» и «Балтику». В завершившемся сезоне чемпионата Швеции Погребняк принял участие в 19 матчах, в которых записал на свой счёт 2 гола, а также получил 5 жёлтых карточек.

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020