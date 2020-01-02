«Милан» представил Ибрагимовича

Шведский нападающий Златан Ибрагимович официально стал игроком «Милана». Клуб представил футболиста, сегодня, 2 января.

Ранее сообщалось, что контракт Ибрагимовича с «Миланом» рассчитан до 30 июня 2020 года, и в нём прописана сумма € 3,5 млн. В соглашении предусмотрены финансовый бонус за попадание команды в еврокубки и возможность продления на один сезон.

Фото можно посмотреть на странице «Милана» в «Инстаграме».

Последним клубом Златана был «Лос-Анджелес Гэлакси», за который он выступал с марта 2018 по ноябрь 2019 года. В минувшей кампании североамериканской футбольной лиги MLS 38-летний швед забил 31 мяч и отдал 8 результативных передач в 31 матче.

Напомним, Ибрагимович выступал за «Милан» с 2010 по 2012 год. Вместе с красно-чёрными форвард стал чемпионом итальянской Серии А и выиграл Суперкубок Италии.