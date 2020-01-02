Ибрагимович будет выступать в «Милане» под 21-м номером

Шведский нападающий Златан Ибрагимович определился с игровым номером, под которым он будет защищать цвета «Милана». Сегодня, 2 января, пресс-служба красно-чёрных сообщила, что 38-летний футболист выбрал 21-й номер.

21-й номер является отсылкой к инициалам Ибрагимовича. Двойка означает первую букву имени форварда, а единица — первую букву его фамилии.

Видео можно посмотреть на странице «Милана» в «Твиттере».

Напомним, Златан вернулся в «Милан» этой зимой. Ранее он выступал за красно-чёрных с 2010 по 2012 год.

С марта 2018 года по ноябрь 2019-го Ибрагимович играл в «Лос-Анджелес Гэлакси». В минувшем сезоне североамериканской лиги MLS шведский нападающий забил 31 мяч и отдал 8 результативных передач в 31 матче.