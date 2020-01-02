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Ригони может вернуться в «Зенит» из аренды в «Сампдории» досрочно

Ригони может вернуться в «Зенит» из аренды в «Сампдории» досрочно
Футбол / РПЛ 0

«Сампдория» намерена вернуть «Зениту» вингера Эмилиано Ригони досрочно, сообщает Samp News24.

Согласно информации источника, в генуэзском клубе остались недовольны выступлениями 26-летнего футболиста в первой части текущего сезона и готовы вернуть его спустя шесть месяцев после заключения арендного соглашения с сине-бело-голубыми. Отмечается, что «Зенит» вполне может согласиться вернуть аргентинца уже в зимнее трансферное окно, если команду покинет Себастьян Дриусси, который имеет выгодное предложение от «Интер Майями».

В текущем сезоне Ригони принял участие в 9 матчах за «Сампдорию», на его счету 1 результативная передача. Аренда вингера рассчитана до лета текущего года и предусматривает обязательство выкупа контракта игрока итальянским клубом.

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