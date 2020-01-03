Экс-футболист ЦСКА Тошич: люди в России любят Путина. Он вернул им достоинство

Бывший полузащитник ЦСКА Зоран Тошич, ныне выступающий на родине за «Партизан», высказался о президенте России Владимире Путине.



«Нравится ли Путин людям в России? Нет… Они его любят! Они доверяют президенту, он вернул им достоинство, и сейчас Россию уважают во всём мире благодаря ему. Поверьте, россияне ценят это. И ещё кое-что: на какой континент я бы ни отправился, всегда слышу, как кто-то говорит по-русски. Они расширились и стали сильнее, другие языки их не особо интересуют. Часто ли Владимир Владимирович появляется на телевидении? Да. Он изменил Россию.



Что касается Москвы, у меня есть друзья, которые ездили туда в 90-е годы, и они говорят, что тогда там ничего не было. А сейчас? Потрясающе развитый город, у них есть Москва-Сити – часть города, в которую они словно вставили Дубаи! Небоскрёбы по 80 этажей каждый, с апартаментами, ресторанами и торговыми центрами…» — цитирует Тошича «Спортски Журнал».

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