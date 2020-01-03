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Бывший игрок «Манчестер Сити» Родуэлл перешёл в «Шеффилд Юнайтед»

Бывший игрок «Манчестер Сити» Родуэлл перешёл в «Шеффилд Юнайтед»
Футбол / Англия 0

Бывший полузащитник «Манчестер Сити» Джек Родуэлл, в течение последних месяцев пребывавший в статусе свободного агента, пополнил ряды «Шеффилд Юнайтед», сообщается на официальном сайте клуба.

28-летний футболист присоединился к новой команде, подписав краткосрочное соглашение, рассчитанное до конца нынешнего сезона.

Родуэлл является воспитанником «Эвертона», цвета которого защищал с 2008 по 2012 год. Затем его за € 15 млн приобрёл «Манчестер Сити». Проведя два года в стане «горожан» и не сумев стать ключевым игроком команды, Джек за € 12,6 млн перешёл в «Сандерленд», где выступал четыре года. Прошлый сезон хавбек провёл в «Блэкберне», куда пришёл на правах свободного агента, а по окончании кампании покинул клуб.

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