Бывший игрок «Манчестер Сити» Родуэлл перешёл в «Шеффилд Юнайтед»

Бывший полузащитник «Манчестер Сити» Джек Родуэлл, в течение последних месяцев пребывавший в статусе свободного агента, пополнил ряды «Шеффилд Юнайтед», сообщается на официальном сайте клуба.



28-летний футболист присоединился к новой команде, подписав краткосрочное соглашение, рассчитанное до конца нынешнего сезона.



Родуэлл является воспитанником «Эвертона», цвета которого защищал с 2008 по 2012 год. Затем его за € 15 млн приобрёл «Манчестер Сити». Проведя два года в стане «горожан» и не сумев стать ключевым игроком команды, Джек за € 12,6 млн перешёл в «Сандерленд», где выступал четыре года. Прошлый сезон хавбек провёл в «Блэкберне», куда пришёл на правах свободного агента, а по окончании кампании покинул клуб.



Бывший игрок «Манчестер Сити» Родуэлл не перейдёт в «Рому»