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Клопп и Сульшер претендуют на звание тренера месяца в АПЛ

Клопп и Сульшер претендуют на звание тренера месяца в АПЛ
Футбол / Англия 0

Английская Премьер-лига на своём сайте огласила имена номинантов на приз лучшему тренеру первенства по итогам декабря 2019 года.

В число претендентов на премию вошли три специалиста: Юрген Клопп («Ливерпуль»), Уле-Гуннар Сульшер («Манчестер Юнайтед») и Найджел Пирсон («Уотфорд»).

В прошлом месяце «Ливерпуль» одержал победу во всех пяти матчах чемпионата Англии – с «Эвертоном» (5:2), «Борнмутом» (3:0), «Уотфордом» (2:0), «Лестер Сити» (4:0) и «Вулверхэмтоном» (1:0). «Манчестер Юнайтед» за этот период провёл семь встреч, победив «Тоттенхэм Хотспур», «Манчестер Сити» (оба – 2:1), «Ньюкасл Юнайтед» (4:1) и «Бёрнли» (2:0), сыграв вничью с «Астон Виллой» (2:2) и «Эвертоном» (1:1) и проиграв «Уотфорду» (0:2). Что касается подопечных Пирсона, они после его назначения 7 декабря сыграли помимо команд Клоппа и Сульшера с «Кристал Пэлас» (0:0), «Шеффилд Юнайтед» (1:1) и «Астон Виллой» (3:0).

Турнирная таблица АПЛ.

«Ливерпуль» не пропустил в пяти матчах АПЛ подряд впервые со времён Бенитеса
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