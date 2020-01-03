Клопп и Сульшер претендуют на звание тренера месяца в АПЛ

Английская Премьер-лига на своём сайте огласила имена номинантов на приз лучшему тренеру первенства по итогам декабря 2019 года.



В число претендентов на премию вошли три специалиста: Юрген Клопп («Ливерпуль»), Уле-Гуннар Сульшер («Манчестер Юнайтед») и Найджел Пирсон («Уотфорд»).



В прошлом месяце «Ливерпуль» одержал победу во всех пяти матчах чемпионата Англии – с «Эвертоном» (5:2), «Борнмутом» (3:0), «Уотфордом» (2:0), «Лестер Сити» (4:0) и «Вулверхэмтоном» (1:0). «Манчестер Юнайтед» за этот период провёл семь встреч, победив «Тоттенхэм Хотспур», «Манчестер Сити» (оба – 2:1), «Ньюкасл Юнайтед» (4:1) и «Бёрнли» (2:0), сыграв вничью с «Астон Виллой» (2:2) и «Эвертоном» (1:1) и проиграв «Уотфорду» (0:2). Что касается подопечных Пирсона, они после его назначения 7 декабря сыграли помимо команд Клоппа и Сульшера с «Кристал Пэлас» (0:0), «Шеффилд Юнайтед» (1:1) и «Астон Виллой» (3:0).



Турнирная таблица АПЛ.



«Ливерпуль» не пропустил в пяти матчах АПЛ подряд впервые со времён Бенитеса