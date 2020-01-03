Зидан: «Реал» может ничего не выиграть в 2020 году? Провал — это не пытаться

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан рассказал о задачах команды на вторую половину нынешнего сезона.

«Мы можем ничего не выиграть в 2020 году? Провал — это не пытаться и не отдавать все силы. Вот это и есть провал. Важно отдавать на поле все силы, а потом посмотрим, что произойдёт. Кто-то станет чемпионом Примеры, а кто-то выиграет Лигу чемпионов. Все остальные неудачники? Я так не считаю.

Мы знаем, насколько сложно выиграть Лигу чемпионов, поскольку там выступают очень сильные команды, но в чемпионате очень много матчей, поэтому здесь тоже очень трудно занять первое место», — приводит слова французского специалиста Marca.

«Реал» занимает второе место в турнирной таблице Примеры. Команда Зидана отстаёт от «Барселоны» на два очка.