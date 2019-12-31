«Барса» Гвардиолы — лучшая команда десятилетия по версии FourFourTwo, «Реал» Зидана — 6-й

Портал FourFourTwo представил рейтинг 25 лучших футбольных команд уходящего десятилетия.
Возглавила список «Барселона» Хосепа Гвардиолы, в начале декады завоевавшая восемь трофеев. Второе место заняла сборная Испании при Висенте дель Боске, в течение двух лет становившаяся чемпионом мира и Европы. Тройку лидеров замкнула ещё одна команда под руководством Гвардиолы – «Манчестер Сити», дважды подряд ставшая чемпионом Англии и завоевавшая ещё несколько внутренних трофеев.
Не попал в топ-5 мадридский «Реал» Зинедина Зидана, трижды подряд ставший триумфатором Лиги чемпионов. «Ливерпуль» Юргена Клоппа оказался вне топ-10, заняв 11-е место. Чемпионы мира – сборные Германии и Франции – расположились на 16-й и 22-й строчках соответственно.
Полностью рейтинг выглядит так:
1. «Барселона», тренер – Хосеп Гвардиола
2. Сборная Испании, тренер – Висенте дель Боске
3. «Манчестер Сити», тренер – Хосеп Гвардиола
4. «Лестер Сити», тренер – Клаудио Раньери
5. «Бавария» сезона-2012/2013, тренер – Юпп Хайнкес
6. «Реал», тренер – Зинедин Зидан
7. «Интер», тренер – Жозе Моуринью
8. «Бавария», тренер – Хосеп Гвардиола
9. «Барселона», тренер – Луис Энрике
10. «Атлетико», тренер – Диего Симеоне
11. «Ливерпуль», тренер – Юрген Клопп
12. «Монако» сезона-2016/2017, тренер – Леонарду Жардим
13. «Челси» сезона-2016/2017, тренер – Антонио Конте
14. «Манчестер Сити», тренер – Роберто Манчини
15. «Челси», тренер – Карло Анчелотти
16. Сборная Германии 2014 года, тренер – Йоахим Лёв
17. «Ювентус», тренер – Массимилиано Аллегри
18. «Тоттенхэм Хотспур», тренер – Маурисио Почеттино
19. «Манчестер Юнайтед» сезона-2012/2013, тренер – Алекс Фергюсон
20. «Боруссия» (Дортмунд), тренер – Юрген Клопп
21. «Аякс» сезона-2018/2019, тренер – Эрик тен Хаг
22. Сборная Франции 2018 года, тренер – Дидье Дешам
23. «Реал», тренер – Карло Анчелотти
24. Сборная Нидерландов, тренер – Луи ван Гал
25. «Севилья», тренер – Унаи Эмери.
- 31 декабря 2019
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