«Барса» Гвардиолы — лучшая команда десятилетия по версии FourFourTwo, «Реал» Зидана — 6-й

Портал FourFourTwo представил рейтинг 25 лучших футбольных команд уходящего десятилетия.



Возглавила список «Барселона» Хосепа Гвардиолы, в начале декады завоевавшая восемь трофеев. Второе место заняла сборная Испании при Висенте дель Боске, в течение двух лет становившаяся чемпионом мира и Европы. Тройку лидеров замкнула ещё одна команда под руководством Гвардиолы – «Манчестер Сити», дважды подряд ставшая чемпионом Англии и завоевавшая ещё несколько внутренних трофеев.



Не попал в топ-5 мадридский «Реал» Зинедина Зидана, трижды подряд ставший триумфатором Лиги чемпионов. «Ливерпуль» Юргена Клоппа оказался вне топ-10, заняв 11-е место. Чемпионы мира – сборные Германии и Франции – расположились на 16-й и 22-й строчках соответственно.



Полностью рейтинг выглядит так:



1. «Барселона», тренер – Хосеп Гвардиола

2. Сборная Испании, тренер – Висенте дель Боске

3. «Манчестер Сити», тренер – Хосеп Гвардиола

4. «Лестер Сити», тренер – Клаудио Раньери

5. «Бавария» сезона-2012/2013, тренер – Юпп Хайнкес

6. «Реал», тренер – Зинедин Зидан

7. «Интер», тренер – Жозе Моуринью

8. «Бавария», тренер – Хосеп Гвардиола

9. «Барселона», тренер – Луис Энрике

10. «Атлетико», тренер – Диего Симеоне

11. «Ливерпуль», тренер – Юрген Клопп

12. «Монако» сезона-2016/2017, тренер – Леонарду Жардим

13. «Челси» сезона-2016/2017, тренер – Антонио Конте

14. «Манчестер Сити», тренер – Роберто Манчини

15. «Челси», тренер – Карло Анчелотти

16. Сборная Германии 2014 года, тренер – Йоахим Лёв

17. «Ювентус», тренер – Массимилиано Аллегри

18. «Тоттенхэм Хотспур», тренер – Маурисио Почеттино

19. «Манчестер Юнайтед» сезона-2012/2013, тренер – Алекс Фергюсон

20. «Боруссия» (Дортмунд), тренер – Юрген Клопп

21. «Аякс» сезона-2018/2019, тренер – Эрик тен Хаг

22. Сборная Франции 2018 года, тренер – Дидье Дешам

23. «Реал», тренер – Карло Анчелотти

24. Сборная Нидерландов, тренер – Луи ван Гал

25. «Севилья», тренер – Унаи Эмери.

«Ливерпуль» — лучшая команда 2019 года по версии спортивных журналистов