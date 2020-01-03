Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Итоги 2019 года
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Реал» близок к покупке 17-летнего бразильца Рейньера

«Реал» близок к покупке 17-летнего бразильца Рейньера
Футбол / Испания 0

Полузащитник «Фламенго» Рейньер может перейти в «Реал», сообщает в своём «твиттере» El Chiringuito.

Согласно информации источника, стороны близки к завершению сделки по переходу 17-летнего хавбека в мадридский клуб. Выступать бразилец будет за вторую команду «сливочных».

В минувшем сезоне Рейньер принял участие в 15 матчах в составе «Фламенго». На счету полузащитника 6 забитых мячей и 2 результативные передачи. Контракт футболиста с бразильским клубом рассчитан до 31 октября 2024 года. Рыночная трансферная стоимость игрока на сегодняшний день составляет € 25 млн.

В турнирной таблице чемпионата Испании «Реал» занимает 2-е место. После 18 туров в активе «сливочных» 37 очков. Отставание от лидирующей «Барселоны» составляет 2 очка.

Зидан: «Реал» может ничего не выиграть в 2020 году? Провал — это не пытаться
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020