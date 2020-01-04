«Севилья» сыграла вничью с «Алетиком» в матче Примеры

«Севилья» и «Атлетик» сыграли вничью в матче 19-го тура чемпионата Испании. Встреча проходила в Севилье на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» и завершилась со счётом 1:1.

Первыми в матче забили гости. На 15-й минуте Андер Капа ворвался в штрафную хозяев после паса со своей половины поля от Иньиго Мартинеса и поразил дальний угол ворот Томаша Вацлика. «Севилье» удалось отыграться на 60-й минуте. После прострела Лукаса Окампоса мяч в ворота своей команды срезал Унай Нуньес.

В турнирной таблице чемпионата Испании «Севилья» занимает 3-е место. В активе команды 35 очков. «Атлетик» набрал 29 очков и занимает 7-е место. Лидирует «Барселона», на счету которой 39 очков.

В следующем туре «Севилья» в гостях сыграет с «Реалом» (18 января), а дома встретится с «Сельтой» (19 января).