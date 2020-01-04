Аршавин и Быстров провели хоккейную тренировку и по разу упали на льду. Видео
Бывшие футболисты «Зенита» и национальной команды России Андрей Аршавин и Владимир Быстров провели хоккейную тренировку в Санкт-Петербурге на стадионе «Шанс Арена».
Во время занятия Аршавин и Быстров в форме петербургского клуба СКА объезжали препятствия и совершали броски по перевёрнутым воротам. В ходе тренировки Аршавин и Быстров по разу упали.
Видео с хоккейной тренировки Андрея Аршавина и Владимира Быстрова можно посмотреть на «Чемпионате».
Напомним, в «Зените» Аршавин выступал с 2000-го по 2008-й и с 2012-го по 2015-й годы. За это время он провёл 376 официальных матчей. Быстров в свою очередь защищал цвета сине-бело-голубых с 2002 по 2005 и с 2009 по 2014 годы, приняв участие в 197 играх.
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