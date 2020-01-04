Форвард «Монако» Оньекуру, которым интересовался «Локомотив», перешёл в «Галатасарай»

Нападающий «Монако» Генри Чуквуэмека Оньекуру перешёл в «Галатасарай» на правах аренды, сообщает пресс-служба турецкого клуба. Арендное соглашение 22-летнего нигерийского форварда рассчитано до конца сезона-2019/20.



Ранее сообщалось, что московский «Локомотив» намерен арендовать Оньекуру в зимнее трансферное окно.



Оньекуру перешёл в «Монако» летом 2019 года из «Эвертона». Его трансфер обошёлся монегаскам в € 13,5 млн. В текущем сезоне нигерийский футболист принял участие в 4 матчах на клубном уровне. На счету форварда 1 результативная передача. Контракт игрока с «Монако» рассчитан до лета 2024 года.

«Галатасарай» набрал 27 очков в 17 матчах и занимает 7-е место в турнирной таблице чемпионата Турции.