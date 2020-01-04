«Хетафе» — «Реал»: онлайн-трансляция матча начнётся 4 января в 18:00

Сегодня, 4 января, в Хетафе на стадионе «Колисеум Альфонсо Перес» состоится матч 19-го тура испанской Примеры «Хетафе» — «Реал». Начало — в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Матч обслужит бригада арбитров во главе с Хосе Мунуэрой Монтерой. Его ассистентами будут Иньиго Прието Лопес де Серайн и Альфонсо Баэна Эспехо. Резервный рефери — Виктор Перес Пераса.

«Реал» занимает 2-е место в турнирной таблице чемпионата Испании. В активе «сливочных» 37 очков. «Хетафе» (30) занимает 6-е место. Лидирует в чемпионате «Барселона», набравшая 39 очков.

Календарь матчей Примеры сезона-2019/20 доступен на «Чемпионате». Турнирную таблицу испанского первенства можно посмотреть здесь.