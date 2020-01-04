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«Норвич Сити», «Саутгемптон» и «Фулхэм» вышли в 1/16 финала Кубка Англии

«Норвич Сити», «Саутгемптон» и «Фулхэм» вышли в 1/16 финала Кубка Англии
Футбол / Англия 0

В матче 1/32 финала Кубка Англии «Престон Норт Энд» принимал «Норвич Сити». Встреча состоялась в Престоне на стадионе «Дипдейл» и завершилась со счётом 4:2 в пользу «канареек».

В составе «Норвич Сити» один гол на счету полузащитника Онеля Эрнандеса и три мяча — у нападающего Адама Айда. Авторами голов «Престон Норт Энд» стали хавбеки Билли Бодин и Джошуа Харроп.

Результаты других матчей 1/32 финала Кубка Англии

«Фулхэм» — «Астон Вилла» — 2:1

«Кардифф Сити» — «Карлайл Юнайтед» — 2:2

«Оксфорд Юнайтед» — «Хартлпул Юнайтед» — 4:1

«Саутгемптон» — «Хаддерсфилд Таун» — 2:0

«Брайтон энд Хоув Альбион» — «Шеффилд Уэнсдей» — 0:1

«Рединг» — «Блэкпул» — 2:2

«Уотфорд» — «Транмир Роверс» — 3:3

«Брентфорд» — «Сток Сити» — 1:0.

Кубок Англии. 1/32 финала
04 января 2020, суббота. 18:01 МСК
Престон Норт Энд
Престон
Окончен
2 : 4
Норвич Сити
Норидж
0:1 Айда – 2'   0:2 Эрнандес – 28'   0:3 Айда – 38'   1:3 Бодин – 48'   1:4 Айда – 61' (пен)   2:4 Харроп – 84'
Кубок Англии. 1/32 финала
04 января 2020, суббота. 18:01 МСК
Фулхэм
Лондон
Окончен
2 : 1
Астон Вилла
Бирмингем
1:0 Кнокар – 54'   1:1 Эль-Гази – 63'   2:1 Артер – 74'
Кубок Англии. 1/32 финала
04 января 2020, суббота. 18:01 МСК
Кардифф Сити
Кардифф
Окончен
2 : 2
Карлайл Юнайтед
Карлайл
0:1 Бридж – 12'   0:2 McKirdy – 45+2'   1:2 Патерсон – 50'   2:2 Уит – 55'
Кубок Англии. 1/32 финала
04 января 2020, суббота. 18:01 МСК
Оксфорд Юнайтед
Оксфорд
Окончен
4 : 1
Хартлпул Юнайтед
Хартлпул
0:1 Китчинг – 9'   1:1 Холл – 52'   2:1 Баптист – 66'   3:1 Фосу – 84'   4:1 Тейлор – 87' (пен)
Кубок Англии. 1/32 финала
04 января 2020, суббота. 18:01 МСК
Саутгемптон
Саутгемптон
Окончен
2 : 0
Хаддерсфилд Таун
Хаддерсфилд
1:0 Смоллбоун – 47'   2:0 Вокинс – 87'
Кубок Англии. 1/32 финала
04 января 2020, суббота. 18:01 МСК
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
Окончен
0 : 1
Шеффилд Уэнсдей
Шеффилд
0:1 Рич – 65'
Кубок Англии. 1/32 финала
04 января 2020, суббота. 18:01 МСК
Рединг
Рединг
Окончен
2 : 2
Блэкпул
Блэкпул
0:1 Делфунезо – 28'   1:1 Бэлдок – 56'   1:2 Ньяндюйе – 60'   2:2 Лодер – 66'
Кубок Англии. 1/32 финала
04 января 2020, суббота. 18:01 МСК
Уотфорд
Уотфорд
Окончен
3 : 3
Транмир Роверс
Биркенхед
1:0 Деле-Баширу – 12'   2:0 Чалоба – 14'   3:0 Перейра – 34'   3:1 Дженнингс – 65'   3:2 Монте – 78'   3:3 Маллин – 87' (пен)
Удаления: Перейра – 89' / нет
Кубок Англии. 1/32 финала
04 января 2020, суббота. 18:01 МСК
Брентфорд
Лондон
Окончен
1 : 0
Сток Сити
Сток-он-Трент
1:0 Хансен – 43'
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