«Норвич Сити», «Саутгемптон» и «Фулхэм» вышли в 1/16 финала Кубка Англии
В матче 1/32 финала Кубка Англии «Престон Норт Энд» принимал «Норвич Сити». Встреча состоялась в Престоне на стадионе «Дипдейл» и завершилась со счётом 4:2 в пользу «канареек».
В составе «Норвич Сити» один гол на счету полузащитника Онеля Эрнандеса и три мяча — у нападающего Адама Айда. Авторами голов «Престон Норт Энд» стали хавбеки Билли Бодин и Джошуа Харроп.
Результаты других матчей 1/32 финала Кубка Англии
«Фулхэм» — «Астон Вилла» — 2:1
«Кардифф Сити» — «Карлайл Юнайтед» — 2:2
«Оксфорд Юнайтед» — «Хартлпул Юнайтед» — 4:1
«Саутгемптон» — «Хаддерсфилд Таун» — 2:0
«Брайтон энд Хоув Альбион» — «Шеффилд Уэнсдей» — 0:1
«Рединг» — «Блэкпул» — 2:2
«Уотфорд» — «Транмир Роверс» — 3:3
«Брентфорд» — «Сток Сити» — 1:0.
Кубок Англии. 1/32 финала
04 января 2020, суббота. 18:01 МСК
Престон Норт Энд
Престон
Окончен
2 : 4
Норвич Сити
Норидж
0:1 Айда – 2' 0:2 Эрнандес – 28' 0:3 Айда – 38' 1:3 Бодин – 48' 1:4 Айда – 61' (пен) 2:4 Харроп – 84'
Кубок Англии. 1/32 финала
04 января 2020, суббота. 18:01 МСК
Фулхэм
Лондон
Окончен
2 : 1
Астон Вилла
Бирмингем
1:0 Кнокар – 54' 1:1 Эль-Гази – 63' 2:1 Артер – 74'
Кубок Англии. 1/32 финала
04 января 2020, суббота. 18:01 МСК
Кардифф Сити
Кардифф
Окончен
2 : 2
Карлайл Юнайтед
Карлайл
0:1 Бридж – 12' 0:2 McKirdy – 45+2' 1:2 Патерсон – 50' 2:2 Уит – 55'
Кубок Англии. 1/32 финала
04 января 2020, суббота. 18:01 МСК
Оксфорд Юнайтед
Оксфорд
Окончен
4 : 1
Хартлпул Юнайтед
Хартлпул
0:1 Китчинг – 9' 1:1 Холл – 52' 2:1 Баптист – 66' 3:1 Фосу – 84' 4:1 Тейлор – 87' (пен)
Кубок Англии. 1/32 финала
04 января 2020, суббота. 18:01 МСК
Саутгемптон
Саутгемптон
Окончен
2 : 0
Хаддерсфилд Таун
Хаддерсфилд
1:0 Смоллбоун – 47' 2:0 Вокинс – 87'
Кубок Англии. 1/32 финала
04 января 2020, суббота. 18:01 МСК
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
Окончен
0 : 1
Шеффилд Уэнсдей
Шеффилд
0:1 Рич – 65'
Кубок Англии. 1/32 финала
04 января 2020, суббота. 18:01 МСК
Рединг
Рединг
Окончен
2 : 2
Блэкпул
Блэкпул
0:1 Делфунезо – 28' 1:1 Бэлдок – 56' 1:2 Ньяндюйе – 60' 2:2 Лодер – 66'
Кубок Англии. 1/32 финала
04 января 2020, суббота. 18:01 МСК
Уотфорд
Уотфорд
Окончен
3 : 3
Транмир Роверс
Биркенхед
1:0 Деле-Баширу – 12' 2:0 Чалоба – 14' 3:0 Перейра – 34' 3:1 Дженнингс – 65' 3:2 Монте – 78' 3:3 Маллин – 87' (пен)
Удаления: Перейра – 89' / нет
Кубок Англии. 1/32 финала
04 января 2020, суббота. 18:01 МСК
Брентфорд
Лондон
Окончен
1 : 0
Сток Сити
Сток-он-Трент
1:0 Хансен – 43'
Сульшер: ван Перси не имеет права критиковать мой стиль работы
Читайте также
- 4 января 2020
-
19:57
-
19:54
-
19:18
-
19:08
-
18:47
-
18:24
-
18:02
-
17:43
-
17:25
-
16:52
-
16:24
-
16:14
-
15:52
-
15:40
-
15:19
-
14:57
-
14:35
-
14:20
-
13:59
-
13:36
-
13:18
-
13:00
-
12:47
-
12:28
-
12:03
-
11:42
-
11:15
-
11:00
-
10:44
-
10:30
-
10:13
-
09:48
-
09:30
-
09:17
-
08:02
Партнерский контент