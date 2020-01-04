«Норвич Сити», «Саутгемптон» и «Фулхэм» вышли в 1/16 финала Кубка Англии

В матче 1/32 финала Кубка Англии «Престон Норт Энд» принимал «Норвич Сити». Встреча состоялась в Престоне на стадионе «Дипдейл» и завершилась со счётом 4:2 в пользу «канареек».

В составе «Норвич Сити» один гол на счету полузащитника Онеля Эрнандеса и три мяча — у нападающего Адама Айда. Авторами голов «Престон Норт Энд» стали хавбеки Билли Бодин и Джошуа Харроп.

Результаты других матчей 1/32 финала Кубка Англии

«Фулхэм» — «Астон Вилла» — 2:1

«Кардифф Сити» — «Карлайл Юнайтед» — 2:2

«Оксфорд Юнайтед» — «Хартлпул Юнайтед» — 4:1

«Саутгемптон» — «Хаддерсфилд Таун» — 2:0

«Брайтон энд Хоув Альбион» — «Шеффилд Уэнсдей» — 0:1

«Рединг» — «Блэкпул» — 2:2

«Уотфорд» — «Транмир Роверс» — 3:3

«Брентфорд» — «Сток Сити» — 1:0.